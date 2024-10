Reprodução Record TV Gilson e Adriane Galisteu

Adriane Galisteu, de 51 anos, se envolveu em um conflito com o peão Gilson na formação da última roça de “A Fazenda 16”, na terça-feira (22). O motivo? Ter sido ignorada pelo ex-affair da influenciadora fitness Gracyanne Barbosa.



Durante o programa ao vivo, Galisteu alterou o tom de voz para ser escutada, mas o participante continuou sem dar a mínima para os pedidos da titular da atração, que enfatizou a necessidade de Gilson anunciar em quem votaria. Embora tenha chegado a gritar, a loira não conseguiu fazer com que o peão respeitasse o pedido dela.



Por isso, Adriane ordenou a produção do reality que cortasse o microfone de Gilson. A atitude viralizou nas redes sociais. “Gilsão, é hora de você votar e justificar o seu voto, você está me ouvindo? Gilsão? O voto dele é na Júlia, a gente já entendeu. Produção corta ele, ele não está me ouvindo", gritou.



Autonomia?

Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, editor chefe do portal “iBahia”, Adriane explicou como funciona a autonomia no comando do programa, que tem direção de Rodrigo Carelli. A apresentadora ainda falou dos “cortes” que precisa dar em alguns peões.



“O que eu não gosto de fazer é cortar peão. Mas, às vezes, tenho que cortar porque tenho que entregar o programa. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que eu sou a que mais tem interesse de ouvir todos os lados da história. Eu tenho hora para entregar o programa", detalhou.





"Eu tenho um programa ao vivo nas costas e eu falo aquilo que eu estudo. Tem coisas no ao vivo que podem acontecer e eu tenho autonomia para falar, sim. Porém, dentro das regras do programa. E elas existem há 16 anos e aumentam a cada ano porque a gente aprende com os nossos erros", destacou.

