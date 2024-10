Reprodução: Instagram Anitta e Vinicius Souza

Anitta publicou uma série de fotos de momentos "offline", nesta terça-feira (23). Entre os registros divulgados, há a presença de Vinicius Souza , atual namorado da voz de "Downtown".

A artista publicou um vídeo em que aparece estacionando uma Ferrari e comemorando ao lado do amado. Além disso, os dois aproveitaram a vida fora das redes e visitaram paisagens naturais.

Em outra parte do carrossel, a musicita é cuidada pelo atleta, que realiza uma massagem no joelho da performer. Anitta também publicou um registro em que canta uma música internacional ao lado do namorado.

Nos comentários, celebridades e seguidores da cantora pop a enalteceram pelos cliques. "Off-line, mas não para de tirar foto. Deveria estar nervosa para pegar em um celular" brincou Blogueirinha. "Tão feliz por você", escreveu um fã.

"Tão bom te ver feliz! Você é esforçada e merecedora de tudo que está vivendo. Você não precisa provar nada a ninguém", aclamou um segundo. "Você parece tão feliz desde que começou a usar iPhone", ironizou um terceiro.

Anitta e Vinicius Souza Reprodução: Instagram Anitta e Vinicius Souza Reprodução: Instagram Vinicius Souza fazendo massagem no joelho de Anitta Reprodução: Instagram Anitta e Vinicius Souza Reprodução: Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .