Reprodução/Instagram Andressa Urach

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach revelou que vai apostar em uma nova forma de negócio. Ao Portal iG , a musa disse que começará a fazer encontro com os fãs , mas que, para isso, o valor cobrado não será baixo.



Segundo Andressa, o valor dos encontros serão de R$ 15 mil para o "pacote completo". Ela garante que o valor faz jus ao "produto".

Ela diz: "Olha, pode-se dizer que eu sou completinha: frente e verso, a satisfação é total ou seu dinheiro de volta!". Ela garante ainda que trará "momentos únicos e inesquecíveis".

Na propaganda do novo "produto", ela ainda afirma que o seu corpo é como o Circuito de Ímola: " E o nome Ímola foi a pista em que o saudoso Ayrton Senna faleceu. Então, ou o fã se perde ou ele chega em primeiro!"

Retirada da costela

Na noite da última segunda-feira (21), Andressa Urach causou polêmica ao rebater alguns comentários de seguidores. Em uma das respostas, a ex-evangélica rejeitou uma passagem da bíblia e disse que as mulheres são julgadas por atitudes que os homens fazem.

Ela afirma: "Engraçado né? O mundo é muito hipócrita, porque os homens podem ter muitas mulheres que não é feio. Agora mulher querer ter vários homens é errado. Deus é mulher também”.

No vídeo, Andressa afirma que uma das cirurgias que realizou, a retira de costela, foi por não concordar com uma passagem da bíblia: "Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso da mulher nascer da costela de um homem. Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela do homem pra fazer uma mulher? Fala sério né”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp