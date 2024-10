Reprodução Neymar e Bruna Biancardi no batizado de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para comentar o retorno do companheiro Neymar Jr. aos campos . O jogador, que é pai de Mavie, estava afastado dos gramados há cerca de um ano, após sofrer uma lesão.



Nos Stories do Instagram, a morena afirmou que acompanhou de perto a recuperação do amado e demostrou apoio. Ela compartilhou um vídeo em que Neymar confirma o possível retorno já na próxima disputa do clube saudita Al Hilal.

A influenciadora se derreteu pela conquista do namorado e aproveitou se declarar pelo amado: "Deus te proteja nessa volta. Estávamos com você durante todo o processo, e estamos aqui para aplaudir a sua volta. Volta com tudo! Saudade de te ver fazendo o que você mais ama”.

Bruna e Neymar são pais de Mavie, que completou um ano no último mês. O casal passou por momentos conturbados, com eles se separando apenas um mês após o nascimento da pequena, em novembro do ano passado. Entretanto, em julho deste ano, o casal anunciou o retorno do relacionamento. Atualmente, a influencer e a filha moram com Neymar na Arábia Saudita.

Lesão

O jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no final do ano passado. O incidente aconteceu durante um confronto entre Al-Hilal e a Al-Ain pela Champions da Ásia.

Neymar disse: "A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção brasileira, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida por causa desse objetivo na minha vida... tudo estava se encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso [a lesão]". Ele ainda garantiu que não voltaria "meia-boca".

