Boi Garantido ameaça processo após atitude de Ludmilla em show: 'Sem autorização'

A cantora Ludmilla pode enfrentar um processo judicial por uso indevido de imagem. Nesta segunda-feira (21), a página do Boi-Bumbá Garantido se manifestou contra o uso de um boi não oficial durante o show da carioca em Manaus, Amazonas. A instituição folclórica também alega que foi consultada para a participação no evento, porém, a proposta foi recusada.

O que aconteceu?

No último domingo (20), Ludmilla recebeu a representação do Boi Garantido durante seu show na Arena da Amazônia. No entanto, a instituição foi a público esclarecer que o episódio se tratou de uma apresentação não oficial.

"A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, vem a público esclarecer que o boi apresentado no último domingo (20/10), durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, não se trata do Boi Garantido oficial", iniciou o comunicado.

O comunicado ainda revela que a instituição recebeu uma proposta por parte da equipe de Ludmilla, no entanto, ela foi recusada. O grupo enfatiza que o uso indevido de sua imagem poderá levar às medidas judiciais cabíveis.

"Esclarecemos que, embora a Associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da Diretoria do Boi-Bumbá Garantido. Ressaltamos que toda e qualquer participação do Boi Garantido em eventos comerciais, shows ou festivais deve ser previamente autorizada pela Associação. Em casos de uso indevido ou participação sem autorização, serão adotadas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis", conclui o texto.

