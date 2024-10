Reprodução A apresentadora Sabrina terminou o noivado com o ator Duda Nagle após 7 anos de relacionamento. Segundo ela, a dupla já enfrentava crises no romance há um tempo. As fofocas também apontaram que o estilo de vida livre de Sabrina foi um fator que pesou a desavença do casal, que gerou a pequena Zoe, de 5 anos.

O ator e ex-noivo de Sabrina Sato, Duda Nagle , revelou nesta quinta-feira (17) como ele reagiu ao descobrir que a apresentadora está grávida do ator Nicolas Prattes . Duda e Sabrina tiveram um relacionamento por sete anos, e são pais de Zoe, de 5 anos.



Em entrevista ao podcast Papagaio Falante , Duda afirma: "O engraçado é que Sabrina já está há alguns dias assim: 'Eu posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho? Você tem um tempinho?'."

O ator afirma que mantém contato com a ex-noiva e que na recente ligação, ele sentiu algo estranho: "A gente chegou a se falar, acabamos entrando em outros assuntos, mas sabe quando você sente a energia? A energia já estava ali".

Ele continua: "Vi a notícia [na internet] e ela me ligou logo em seguida e contou. Fiquei muito feliz, é um casal muito legal, ele é um bom garoto, a família é boa e os dois têm uma energia boa juntos. E vai ser bom para a Zoe, vai ser bom para a Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles."

Segundo o ator, ele tem uma boa relação com Nicolas e afirma que o atual de Sabrina já chegou a ir à casa da mãe dele, a jornalista Leda Nagle.

Cuidados com Zoe

O ator afirma que Sabrina e ele tentaram blindar Zoe após a separação, o que levou a uma convivência mais perto um do outro.

Duda diz que Sabrina já havia expressado o desejo de ter um filho com Nicolas e que apoiou a ideia do casal. Entretanto, para ele, a situação é diferente: "Estou solteiro, tem um ano e meio que me separei. No começo, eu estava muito apressado, já pensando em engatar em um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por conta da idade. Depois, eu dei uma desencanada. Estou em um período sabático"

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp