Rodrigo Faro compartilhou em suas redes sociais , nesta quinta-feira (17), um vídeo que mostra Vera Viel emocionada ao voltar para casa após uma cirurgia para remover um tumor da coxa esquerda.

No registro, a modelo aparece chegando de carro e sendo conduzida para dentro da residência com a ajuda de seu parceiro.

No início do vídeo compartilhado por Faro em seu perfil no Instagram, ele celebra: "De volta!". "De volta!". "Meu Deus, como Deus é maravilhoso", diz ela ao ver seu marido. "Ver o seu sorriso, pelo amor de Deus, essa cena".

Em seguida, ela o beija e entra em casa, onde encontra uma de suas funcionárias, a abraça e afirma: "Eu sabia que eu ia voltar!". Então, se reúne com suas filhas e recebe carinho delas.

Ele ainda escreveu: "Vera de volta pra casa graças a Deus e as orações de vocês! Agora começa a segunda etapa do tratamento!".

