Reprodução TV Globo/ Instagram Murilo Huff diz que filho com Marília Mendonça tem se dedicado à música

Murilo Huff, de 29 anos, participou do “Domingão com Huck” no último domingo (20) e surpreendeu o público ao contar que o filho com Marília Mendonça, o pequeno Leo, de 4 anos, tem se dedicado ao mundo da música.



Segundo o sertanejo, a criança escolheu a bateria como instrumento que quer aprender. “Ele está bem demais! Tocando bateria, aprendendo a tocar. Se perguntar, ele já fala que é baterista”, revelou o cantor durante a atração dominical da Globo.



Após a morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo, em 2021, o garoto passou a morar com o pai e com a avó materna, Dona Ruth. Murilo ainda entregou como funciona a guarda compartilhada do herdeiro.



“Fica com nós dois. Quando eu tô em Goiânia, fica comigo. Quando tô viajando, fica com ela”, explicou. Murilo se separou de Marília antes da morte da cantora. Atualmente, ele namora a influenciadora Gabriela Versiani.

