Arthur Ferreira Liam Payne





Neste domingo (20), foram divulgados detalhes sobre o velório de Liam Payne. Segundo o "Fantástico", o sepultamento e as homenagens acontecerão no próximo dia 27, na Catedral de Saint Paul, em Londres. No entanto, ainda não foram informados o horário e se a cerimônia será transmitida pelas redes sociais.





O britânico morreu em seu quarto do hotel CasaSur em Buenos Aires, na Argentina. Ele caiu da sacada do terceiro andar, de uma altura de aproximadamente 14 metros, no dia 16.

Pouco antes, um funcionário do hotel contatou a polícia para relatar que um hóspede, que estaria sob influência de substâncias, estava danificando o quarto e corria risco, pois se encontrava em um ambiente com sacada.



Morte de Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor de 31 anos caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando que um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves e incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.