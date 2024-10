Reprodução Instagram Harry Styles e Liam Payne

Harry Styles, de 30 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (17) para lamentar a morte de Liam Payne, que morreu aos 31 anos na última quarta-feira (16), após um trágico acidente em Buenos Aires, na Argentina.





Os cantores trabalharam juntos no extinto "One Direction", boyband britânica que fez sucesso internacional. Por meio de uma postagem feita no Instagram, a voz de "As It Was" lembrou dos momentos que vivenciou ao lado de Liam, além de prestar apoio aos familiares do artista.





"Estou verdadeiramente devastado pelo falecimento de Liam. Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto ele fazia isso", iniciou Harry na homenagem póstuma.





"Liam viveu de forma intensa, transparente, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida. Sentirei sua falta sempre, meu querido amigo", acrescentou.





Styles ainda aproveitou para prestar apoio aos familiares de Liam Payne. "Meu coração se parte por Karen, Geoff, Nicola e Ruth, seu filho Bear, e todos ao redor do mundo que o conheceram e o amaram, como eu", finalizou.





Qual a causa da morte?

Alberto Crescenti, que é chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, detalhou a causa da morte em entrevista à emissora TN. "Uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves resultaram em sua morte imediata", explicou.

