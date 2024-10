Reprodução Instagram Liam Payne

Ex-membro do grupo britânico One Direction, Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16) no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, Argentina. O cantor, de 31 anos, caiu do terceiro andar e não resistiu aos ferimentos. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.



De acordo com a imprensa argentina, as autoridades foram ao local após um telefonema do hotel relatando um homem que estaria agressivo e sob influência de drogas ou álcool.

Alberto Crescentini, chefe da SAME, serviço de atendimento de saúde emergencial da Argentina, declarou que o cantor sofreu uma queda de aproximadamente 14 metros, que causou "ferimentos muito graves incompatíveis com a vida".

Liam Payne deixa um filho de 7 anos, fruto do antigo relacionamento com a cantora britânica Cheryl Cole.

Nascido em 29 de agosto de 1993, no Reino Unido, Liam James Payne ganhou notoriedade após participar do show de calouros britânico The X Factor em 2010. Na ocasião, ele e mais quatro rapazes foram reunidos para formar a boyband One Direction.

Em 2011, Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson lançaram o primeiro álbum da banda, Up All Night, que atingiu o topo da Billboard no Reino Unido.

O sucesso logo acompanhou os álbuns seguintes da boyband: "Take Me Home" (2012), "Midnight Memories" (2013), "Four" (2014) e "Made in the A.M." (2015). Em 2016, após a saída polêmica do integrante Zayn Malik no ano anterior, a banda decidiu fazer uma pausa por tempo indeterminado.

Dessa forma, todos os ex-integrantes passaram a se dedicar a projetos de carreira solo. Em 2019, Liam Payne lançou o primeiro álbum, denominado "LP1", que acompanha os sucessos "Strip That Down" e "Stack It Up".