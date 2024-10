Reprodução Instagram Liam Payne

Liam Payne, de 31 anos, morreu após um trágico acidente em Buenos Aires, na Argentina. O ex-integrante da famosa banda britânica One Direction caiu do terceiro andar do hotel onde estava hospedado na última quarta-feira (16). Famosos da classe artística lamentaram a morte do cantor.

Anne Twist

Anne Twist, mãe do cantor britânico Harry Styles, usou o Instagram para comentar a morte do colega do filho, o cantor Liam Payne. Ela publicou uma imagem de um coração partido com um fundo preto: “Apenas um menino”.

Paris Hilton

A atriz e socialite americana prestou apoio aos familiares. "É muito triste ouvir a notícia do falecimento de Liam Payne. Enviando amor e condolências à sua família e entes queridos. Descanse em paz, meu amigo", afirmou.

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺 — Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024





Charlie Puth

Amigo do astro, o também cantor se pronunciou pelas redes sociais e afirmou que não "consegue acreditar" no falecimento dele. "Estou em choque agora. Liam sempre foi tão gentil comigo. Ele foi um dos primeiros grandes artistas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Não consigo acreditar que ele se foi", pontuou ele, por meio dos stories do Instagram.





Maisa

A atriz brasileira usou o X, antigo Twitter, para prestar uma homenagem póstuma ao artista. "Nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores que fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência. Esse momento estará para sempre no meu coração. Descanse em paz e obrigado por tudo", escreveu.

meus sentimentos a tds q assim como eu tb cresceram ouvindo 1D e q cultivaram tantos momentos bons com as músicas deles. mto triste td isso :( n parece real — +a (@maisa) October 16, 2024





RIP liam payne.

nunca vou esquecer do dia em que pude entrevistar um dos cantores q fez parte da trilha sonora da minha infância e adolescência, esse momento estará pra smp no meu coração.

descanse em paz e obg por tudo.

💔🥺 pic.twitter.com/FYHl5eUTTh — +a (@maisa) October 16, 2024





Fátima Bernardes

Apresentadora da Globo, Fátima relembrou da época em que o músico esteve no "Encontro", ainda apresentado por ela. "Que triste saber da morte de um jovem de 31 anos de forma trágica. Liam Payne caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. A polícia investiga o que aconteceu. Ele esteve comigo no 'Encontro' em junho de 2018. Estava no Brasil para divulgar seu trabalho solo depois do fim do One Directon. Além de cantar, conversou com fãs e contou sobre os planos futuros. Meu carinho aos fãs", declarou.





