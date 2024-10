Juliana Morales Morre Liam Payne, do One Direction, aos 31 anos

Liam Payne, de 31 anos, morreu na última quarta-feira (16), após um trágico acidente em Buenos Aires, na Argentina. A causa da morte precoce do ex-membro do One Direction foi revelada por um profissional da saúde que detalhou o que aconteceu com o artista.





Alberto Crescenti, chefe dos serviços de emergência de Buenos Aires, explicou o caso em entrevista à emissora TN. "Nosso papel foi chegar de forma rápida, prestar atendimento médico e tentar reanimá-lo, mas seus ferimentos eram incompatíveis com a vida", começou.





"Uma fratura craniana e ferimentos extremamente graves resultaram em sua morte imediata", acrescentou ele. Alberto Crescenti ainda lamentou não ter conseguido socorrer o cantor. Isso porque Liam Payne já estava morto quando os profissionais chegaram.





"Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Não pudemos fazer nada para salvá-lo", pontuou o médico em relação à queda de aproximadamente 15 metros.



"Pelo que a equipe viu, ele teve uma fratura na base do crânio. A lesões foram muito graves", destacou. Alberto ainda enfatizou que o SAME (Sistema de Atenção Médica de Emergência da Argentina) aguarda o resultado da "necrópsia para determinar as circunstâncias da queda".

