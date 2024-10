Reprodução: Instagram Niall Horan e Liam Payne fizeram parte do icônico grupo musical

Niall Horan lamentou a morte de Liam Payne , ex-membro da One Direction, na manhã desta sexta-feira (18) . O cantor britânico foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado em Buenos Aires, na Argentina. Os dois fizeram parte do icônico grupo musical, que também possuia Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik como integrantes.



"Estou absolutamente devastado pela morte do meu amigo incrível, Liam. Simplesmente não parece real", começou o cantor em uma postagem feita no Instagram. "Liam tinha uma energia de viver e uma paixão pelo trabalho contagiantes", afirmou o artista irlandês.

Assim como Tomlinson disse em sua homenagem ao amigo, Horan também reconheceu que Payne era o elo que unia o grupo. "Ele era o que mais brilhava em qualquer lugar e sempre fez todo mundo se sentirem feliz e seguro", acrescentou.

"Todas as risadas que demos nesses anos, às vezes sobre coisas simples, continuam vindo na minha cabeça em meio à tristeza. Nós vivemos nossos sonhos mais loucos juntos e eu sempre vou agradecer por cada momento que tivemos", se emocionou a voz de "Slow Hands".

"A conexão e a amizade que tivemos não acontece com frequência na vida. Eu me sinto sortudo por ter visto ele recentemente. Infelizmente, eu não sabia que após dizer adeus e abraçar ele naquela noite, eu estaria dando adeus para sempre", lamentou ele ao recordar da ida de Liam Payne ao seu show na Argentina, no início desse mês.

Ao final do texto, Niall Horan mandou condolências para os entes-queridos do ex-companheiro de banda. "É de partir o coração. Meu amor e meus sentimentos vão para Geoff, Karen, Ruth, Nicola, e claro, para o seu filho Bear. Obrigada por tudo, Payn. Com amor, seu irmão, Nialler", finalizou.

