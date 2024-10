Reprodução: g1/TJ-SP Isabela e Vanessa Tibcherani

Um vídeo gravado pela Justiça de São Paulo sobre o depoimento de Isabela e Vanessa Tibcherani , realizado em 10 de outubro, foi divulgado pela TV Globo nesta sexta-feira (18). Nele, elas revelaram alguns detalhes sobre o pai, Paulo Cupertino, acusado de assassinar o ator Rafael Miguel , que tinha apenas 22 anos, e os pais dele, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 . Nas imagens, elas contam detalhes do evento ocorrido em 2019.

Ao falar sobre seu relacionamento com o artista, ela especificou como era tratada pelo pai. Segundo Isabela, em determinado momento, Cupertino a manteve isolada em casa por oito meses.



"Oito meses, sem contato, sem celular, sem convívio com outras pessoas, só dentro de casa. Ele falava em brincadeiras e conversas paralelas com pessoas conhecidas: 'Você só vai namorar depois dos 30, se eu deixar'", relatou.

Momento do crime

Além de falar a respeito da relação que possuía com o empresário, a filha de Paulo Cupertino explicou o dia da morte do namorado e dos pais dele. "A mãe do Rafael, quando viu meu pai, ela falou: 'Você que é o pai de Isabela?' 'Não, eu sou a mãe.' Me puxou para dentro e fechou o portão de maneira agressiva. Mas aí veio o Rafael, falou: ‘Não, vamos conversar’. Segurou o portão (...) Eu já estava dentro de casa (...) E eu ouvi meu pai dizendo: 'Conversar, nada'", lembrou ela.

"E a partir daí eu só ouvi os disparos. Foram muitos disparos. Eu agachei no chão. Com as mãos no ouvido, gritava muito. Falava: 'Não, não, não' (...) E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima do corpo da mãe dele, que estava perto da guia (...), que estava perto do carro, e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua (...)", complementou ela abalada.

Depoimento de Vanessa

Vanessa Tibcherani, ex-mulher de Paulo Cupertino e mãe de Isabela, também foi ouvida na ocasião. "É muito estranho uma pessoa negar veementemente, veementemente, ser tão.... ah, eu tenho a palavra: mitomaníaco", começou.

Ao ponto de falar e afirmar com tanta firmeza de que não cometeu um crime quando, na porta da casa onde o corpo do Rafael tava, com um tiro na cabeça e vários outros pelo corpo, dona Miriam [mãe de Rafael Miguel] na calçada", desabafou ela.

"Seu João Alcisio [pai do ator] rolando pela rua... e o estabelecimento colado parede com parede... Uma câmera aqui, outra aqui. Desculpa, cara, é produção de prova contra si próprio", afirmou.

Julgamento adiado

Após o depoimento da filha e da ex-esposa, o empresário demitiu seu advogado, Alexander Lopes, tornando o julgamento adiado . Assim, Isabela e Vanessa terão que ir à Justiça novamente para falar suas versões sobre o caso.

