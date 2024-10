REPRODUÇÃO REDE GLOBO Paulo Cupertino

Paulo Cupertino Matias vai a júri popular na tarde desta quinta-feira (10). O homem é acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, no dia 9 de junho de 2019, em São Paulo. O MP (Ministério Público) trabalha com a tese de que o réu cometeu o crime por ser contra o relacionamento do artista com a filha dele, Isabela Tibcherani Matias.





Quando o crime ocorreu, Isabela tinha 18 anos, ao passo que Rafael estava com 22. O pai e a mãe pai do artista, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel, tinham, respectivamente, 52 e 50 anos. Detido, o réu responde às acusações de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil.





Mais réus

REPRODUÇÃO REDE GLOBO Eduardo Jose Machado, Paulo Cupertino Matias e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora





Além de Paulo Cupertino Matias, Eduardo Jose Machado e Wanderley Antunes Ribeiro Senhora são acusados por crime de favorecimento pessoal. Isso porque eles teriam ajudado Paulo a fugir depois do crime. Diferentemente de Cupertino, Machado e Antunes respondem em liberdade.





O júri popular deve durar até a próxima sexta-feira (11). O juiz responsável pela sentença é Ricardo Augusto Ramos, da 1ª Vara. O julgamento têm início às 13h desta quinta-feira (10) e acontece no Fórum Criminal da Barra Funda.





Depoimentos

O julgamento contará ainda com o depoimento de duas figuras principais na investigação. Tratam-se de Vanessa Tibcheriani de Camargo, de 44 anos, ex-mulher de Paulo Cupertino; e Isabela, que namorava Rafael Miguel, vítima do crime.





"Prestarão depoimento sem a presença do réu, conforme decisão judicial proferida em respeito ao grande sofrimento emocional que a presença do acusado lhes causa ao relembrar o ocorrido. O pedido, feito em razão das condições psicológicas das testemunhas", diz a nota divulgada à imprensa pelos advogados Ricardo Marinho e Guilherme Wilsthire, que representam Isabela e Vanessa.





Fuga e prisão preventiva

Em 2019, tanto a filha quanto a mãe acusaram Paulo Cupertino de ter cometido o crime. Elas ainda enfatizaram que o réu, que só foi preso três anos após o caso, fugiu depois dos assassinatos.





A Polícia Civil prendeu Cupertino em São Paulo, em maio de 2022. Na ocasião, ele estava disfarçado e munido de identidade falsa. O réu segue detido preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos.





Entenda o posicionamento das defesas

Segundo o "g1", a defesa de Cupertino sustenta a tese de que o autor do crime seria outro, alegando que o cliente é inocente e fugiu por medo de ser preso por um crime que não cometeu.





Já a defesa de Eduardo, representada pelo advogado Mario Bernardes de Oliveira também defende a inocência do cliente. "Estamos confiantes que o senhor Eduardo será inocentado, vez que simplesmente ele confiou que o réu Paulo [Cupertino] iria de fato se apresentar perante à polícia. Ele não tinha conhecimento de que o mesmo iria se homiziar. Ele não ajudou na fuga, no dia seguinte ao ocorrido, o Cupertino ligou para ele pedindo ajuda para conseguir um advogado e se apresentar. Foi o único contato que tiveram", falou o advogado ao "g1".





A defesa de Wanderley não se pronunciou sobre o assunto de forma pública e o iG Gente não conseguiu contato. Caso se manifeste, o texto será atualizado e o espaço segue aberto. Na época em que foi interrogado, Wanderley negou as acusações de ter auxiliado Cupertino em uma fuga.





Globo e SBT

REPRODUÇÃO REDE GLOBO Rafael Miguel com os pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel





Rafael Miguel se destacou pela atuação em "Chiquititas", telenovela adaptada por Íris Abravanel para o horário nobre do SBT em 2013. Na trama infantojuvenil, coube ao artista interpretar Paçoca. O personagem era um vilão que atormentava os protagonistas, a exemplo de Pata (Júlia Olliver) e Mosca (Gabriel Santana).





Além da fama conquistada pela trajetória na emissora dos Abravanel, Rafael também se tornou popular ao atuar em produções da líder em audiência. Na Globo, esteve no elenco de narrativas como "O Natal do menino imperador"; "Pé na Jaca" e "Cama de Gato".

