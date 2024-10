Reprodução: Instagram Isabela Tibcherani e Paulo Cupertino

Isabela Tibcherani usou as redes sociais para se pronunciar, na noite da última quinta-feira (10), após o julgamento do pai, Paulo Cupertino , ser adiado . O empresário matou o ator Rafael Miguel e os seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Silva Miguel , por não concordar com o relacionamento da filha com o artista . O caso aconteceu em 9 de junho de 2019, em São Paulo.



A notícia do adiamento foi confirmada pela revista Quem, que entrou em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O julgamento ocorrerá em uma data posterior porque Cupertino destituiu o seu advogado.

O criminoso foi a júri popular, mas com a destituição, o caso foi adiado. No entanto, a nova data ainda não foi divulgada e, por conta do movimento do empresário, Isabela Tibcherani terá que depor novamente.





A jovem, então lamentou: "O dia hoje foi de longe o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, a ansiedade, uma angústia, que não cabe no peito, de passar e reviver tudo isso de novo", iniciou.

"Estou me sentindo exausta emocionalmente, tomei um calmante e vou deitar, quero esquecer um pouco desse dia. Hoje, atingi um nível de estresse que eu não atingia há muito tempo", acrescentou ela.

"Estou dilacerada. Hoje achei que eu ia quebrar, entrar em colapso. Achei que meu coração ia parar de tanta dor e angústia. Não sei nem explicar. Que os próximos dias sejam mais leves", finalizou.

