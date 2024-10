Reprodução/Instagram Mário Gomes se emociona após ser despejado

O ator Mário Gomes , de 71 anos, comentou como está sua vida após ser despejado da mansão em que vivia com a família no início de setembro.



Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Mário explica que ele com a esposa estão dormindo no terraço do imóvel, localizado num bairro vizinho. A "nova moradia" fica a cerca de 3 km de distância de sua antiga residência.

No vídeo, o ator afirma: "Minha nova residência, onde eu e minha mulher dormimos. Meio bagunçado, não é fácil, mas está tudo bem. É a vida, fazer o quê?"

Veja o vídeo





Há cerca de um mês, Mário compartilhou que ele com a família foram despejados da mansão em que moraram por 22 anos na Joatinga, na zona oeste do Rio de Janeiro. A casa era avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi arrematada em um leilão por cerca de R$ 700 mil para pagar dívidas trabalhistas do ator.

Após o despejo, Mário mostrou o "puxadinho" onde está vivendo junto à esposa, a arquiteta Raquel Palma, na casa das filhas.

Além de Mário e Raquel, estão morando na casa as duas filhas do primeiro casamento com Marcia Mendes, que era sua ex-sócia na fábrica que gerou as dívidas trabalhistas.

