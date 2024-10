Reprodução/Instagram Courtney Henning Novak





A booktoker estadunidense Courtney Henning Novak conquistou o coração dos brasileiros. Tudo começou com o projeto "Leitura ao Redor do Mundo", onde ela, em uma jornada literária ao longo do alfabeto, escolhia um livro de cada país, começando pela letra A. Ao chegar à letra B, ela optou por explorar a literatura brasileira e escolheu o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.





O que começou com a leitura, no entanto, logo se transformou em uma verdadeira paixão pelo Brasil, sua língua e seus escritores. Em setembro, ela esteve no país para participar do Festival Literário do Museu Judaico, em São Paulo, e desde então, passou a estudar português e a devorar livros brasileiros traduzidos para o inglês.

Agora, cinco meses após o início dessa imersão literária, Courtney se deparou com uma nova obra que a conquistou de vez: a novela Avenida Brasil, de 2012. A obra não só a surpreendeu, mas a fez questionar suas expectativas sobre novelas brasileiras. Em um relato descontraído, ela explicou: "O Brasil decidiu, oficialmente, boicotar meu projeto Leitura ao Redor do Mundo em outro nível. E esse nível se chama Avenida Brasil. Eu pensei que assistiria casualmente, como faço com outros programas, mas estava completamente enganada."

O amor pela novela

Para Courtney, o que parecia ser apenas uma novela comum, no estilo das produções estadunidenses que costuma assistir, revelou-se um verdadeiro fenômeno. "As pessoas que me recomendaram Avenida Brasil disseram que eu ficaria obcecada, mas eu não esperava que minha vida mudaria tanto. Agora, minha vida já não me pertence mais... ela pertence a Avenida Brasil." A paixão de Courtney por essa novela se tornou tão intensa que, em suas palavras, ela mal consegue pensar em outra coisa.

Essa história só confirma o quanto a literatura e a cultura brasileira têm o poder de conquistar e encantar, mesmo aqueles que, à primeira vista, podem parecer distantes. Courtney Henning Novak, agora uma verdadeira fã da literatura e das produções culturais do Brasil, continua sua jornada de descobertas, que já não se limita apenas aos livros, mas se expandiu para as telas da televisão.