Arthur Urach , filho de Andressa Urach , vai voltar a trabalhar como cameraman da mãe. Em uma entrevista ao site Notícias da TV, Andressa revelou que seu filho vai dirigir seus vídeos pornôs novamente, afirmando que o jovem de 19 anos é um “ótimo funcionário”.





De acordo com Urach, o filho parou de gravar as cenas picantes quando ela começou a namorar com Lucas Ferraz, que também produz conteúdo adulto e se tornou cameraman da estrela temporariamente. Porém, agora que a relação acabou, Arthur voltou para o posto.

“Não existia putaria, e sim um trabalho. Ele era apenas o câmera, fazia o trabalho dele. Se ele não fosse um bom funcionário, eu ia demiti-lo, assim como foi com outras pessoas”, disse Andressa.

“Ele parou de gravar quando eu comecei a namorar, porque aí não era mais como antes. Eu não era uma atriz, mas sim a mãe dele com o namorado, uma coisa mais real. Agora que o Lucas não está mais comigo”, continuou.

Faturamento

A vice-Miss Bumbum, que revelou ter ganhado mais de R$ 5 milhões na Privacy com suas fotos e vídeos explícitos, também frisou que a relação com o filho durante as gravações é muito profissional.

“Para nós, é um filme. Quando você vai a uma produtora, existe o roteiro, e ali também. Eu sou uma atriz, desligo o botão do emocional, ele liga o do racional, eu faço o meu trabalho, e ele faz o dele. É uma coisa bem mais racional”, apontou.

“Ele retornando agora vai ser ótimo, porque ele é um ótimo câmera, sabe os ângulos, o trabalho fica bonito. É uma parceria muito boa, muito limpa e muito pura. As pessoas veem maldade onde não existe. Mas a gente nunca ligou - deixo que falem, porque gera engajamento, né”.

No fim, Andressa rebateu as críticas que recebe por causa da parceria com Arthur.

“Eu poderia ter pago a qualquer outra pessoa um salário de câmera, mas vi como uma oportunidade para que ele tivesse liberdade financeira e pudesse mudar o rumo, o destino da vida dele hoje. O menino é empresário, aos 19 anos já tem independência, o próprio carro. Isso não mudou só a minha vida, mudou a da minha família também”, comentou ela.

“Eu não estou fazendo nada de errado, não estou me relacionando sexualmente com o meu filho, ele é meu filho! Minha vida! Deus me livre”, adicionou.