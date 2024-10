Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa rebate críticas por tamanho das partes íntimas

Gracyanne Barbosa se surpreendeu com uma foto de si mesma feita com inteligência artificial. A musa fitness repostou o registro feito por um internauta entrou na brincadeira junto com os seguidores.

"Se eu tivesse esse shape, seria um nojo", afirmou a ex de Belo. Ainda na segunda, a influenciadora publicou um álbum de fotos em Las Vegas: ela foi até o local para participar do Mr. Olympia 2024, maior competição de fisiculturismo do mundo.

Em um dos registros, a musa chegou a viralizar por ter publicado um momento um tanto inusitado: um rapaz que se impressionou com o tamanho do bumbum na nuca da artista . Além disso, Barbosa também dividiu com os fãs a sua rotina de treinos enquanto estava na viagem internacional.

Gracyanne Barbosa Reprodução: Instagram

O nome da musa fitness voltou a ser comentado após a entrada de Gilson, ex-affair da influenciadora, no reality "A Fazenda 16" . O homem foi apontado como pivô do fim do relacionamento entre o cantor Belo e Gracyanne Barbosa.

