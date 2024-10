Reprodução YouTube Luana Piovani foi vilã de novela europeia 'Sangue Oculto'

Luana Piovani, de 48 anos, está prestes a retornar às telinhas no Brasil. No entanto, a artista não gravou nenhuma novela no país. Acontece que “Sangue Oculto” será exibida a partir da próxima segunda-feira (21) na “TV Brasil”.



Na novela europeia de 2022, Piovani deu vida à vilã Vanda Corte Real. A megera sequestra a amante do marido, que estará grávida de trigêmeas. Além do sequestro, Vanda separa as crianças e cuida de uma como se fosse filha dela.



“Gêmeas que nunca se viram descobrem que foram separadas ao nascer. Um crime esteve na origem do desaparecimento de uma delas. Um amor pode impedi-las de se tornarem uma família e um segredo vai uni-las novamente”, diz trecho da sinopse divulgado pela TV Brasil.





Longe de folhetins brasileiros

Conhecida pela atuação em obras da Globo, Luana Piovani está afastada de novelas nacionais desde 2018, quando esteve no remake de “Guerra dos Sexos”. A atriz se mudou para Portugal e passou a trabalhar na indústria audiovisual europeia.

