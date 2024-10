Instagram@graoficial 11/10/2024 Gracyanne Barbosa posou com carro de luxo









Gracyanne Barbosa atualizou suas redes sociais nesta sexta-feira (11) com novos registros de sua viagem aos Estados Unidos . No Instagram, a influenciadora posou ao lado de um carro de luxo no Grand Canyon, localizado no estado do Arizona, junto com a amiga Fafa Araújo , ambas exibindo o físico musculoso.

Gracyanne exibiu sua forma física usando um shorts curto, top preto, salto alto e óculos de sol. O carro nas fotos nada mais é que um Lamborghini Huracan Tecnica azul , avaliado em US$ 330 mil , o que equivale a mais de R$ 1,8 milhões. Nas imagens, a musa fitness aparece tanto dentro do veículo quanto fazendo poses ao lado dele.



