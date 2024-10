Reprodução: Instagram Vera Viel

A cirurgia de Vera Viel , mulher de Rodrigo Faro , foi um sucesso . A atriz retirou um tumor raro e maligno localizado na coxa esquerda, na última sexta-feira (11). A informação foi divulgada, na manhã deste sábado (12) pelo Hospital Albert Einstein.

Segundo dados obitidos pela Quem, a artista já se encontra bem. "A paciente Vera Lucia Viel Faro realizou nesta sexta-feira, 11 de outubro, cirurgia de retirada de sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda, sem intercorrências. A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório", diz o boletim assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.



Na madrugada deste sábado, Rodrigo Faro comemorou o sucesso da primeira cirurgia de Vera Viel . "Minha Vera voltou pra mim… Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida! Pra honra e glória de Jesus! Obrigado pelas milhões de orações", escreveu ele na legenda da foto em que aparece com a atriz.

A artista contou, na última quinta (10), a respeito do câncer raro que possui . No mesmo dia, ela desabafou sobre a doença e falou a respeito do sarcoma sinovial, localizado em sua coxa esquerda.

