Ary Toledo , icônico humorista brasileiro, morreu aos 87 anos, neste sábado (12) . A notícia foi confirmada pela família através das redes sociais do artista. O comediante estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.



"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse o comunicado.

Segundo a publicação, o velório do humorista acontecerá neste sábado às 19:00, no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul (SP). Nos comentários, fãs do icônico comediante lamentaram a morte.

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937. O contador de piadas passou a infância em Ourinhos e se foi para São Paulo quando completou 22 anos.

À época, ele iniciou a carreira com shows como cantor, ator e humorista. A carreira extensa que o comediante trilhou passou por diversos canais de televisão, como a extinta TV Tupi, o SBT e na Record.

Na emissora de Silvio Santos, os espectadores viam Toledo contar suas piadas para o icônico apresentador, que morreu aos 93 anos, no dia 17 de agosto desse ano . O artista sempre tirava boas risadas do comunicador e da plateia ao contar situações engraçadas.



Devido o sucesso de suas piadas, o comediante chegou a publicar livros que possuíam narrativas de humor, como a obra "Os Textículos de Ary Toledo". Nas redes sociais, o artista divulgava suas crônicas sarcásticas para os seguidores.

