Foto: Reprodução Ary Toledo

Ary Toledo, icônico humorista brasileiro, morreu aos 87 anos, neste sábado (12) . A notícia foi confirmada pela família através das redes sociais do artista. O comediante estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Após a notícia, celebridades e amigos do piadista lamentaram a morte. "Que Deus te receba com um abraço apertado, que você continue iluminando nossas vidas com esse carisma inigualável e descanse em paz", disse a apresentadora Cloara Pinheiro.

"Triste", comentou o ator Ary Fontoura na publicação do apresentador da Gazeta, Thiago Rocha, a respeito da perda de Toledo. "Que notícia triste", se entristeceu a atriz Beth Faria.

Nas redes sociais, a família divulgou a morte através do perfil do humorista. "Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse o comunicado.