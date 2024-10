Reprodução Instagram - 5.10.2024 Rodrigo Faro e Vera Viel

Vera Viel recebeu o apoio de diversas celebridades após revelar o diagnóstico de um câncer raro na manhã desta quinta-feira (10) . A mulher de Rodrigo Faro contou que possui um tumor maligno na coxa esquerda e explicou que na próxima sexta (11) irá realizar uma cirurgia de retirada de um Sarcoma Sinovial.



Nos comentários da última publicação de Viel, os famosos mandaram boas energias para a atriz. "Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo... Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus", escreveu Faro .

"Força, Vera! Vai dar tudo certo. Deus está ao seu lado o tempo todo", disse Fabiana Justus . "Vera, querida, que Deus te abençõe imensamente neste momento", desejou a apresentadora Eliana . "Deus é contido, querida. Já está curada", acrescentou Kaká Diniz .

"Já deu certo! Contém com nossas orações", apoiou Tatá , do "PodDelas". "Vai dar tudo certo", afirmou Luciana Cardoso , esposa de Faustão. Mariana Rios, Angélica e Maisa também expressaram seus sentimentos com emojis de oração e de coração.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .