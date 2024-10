Reprodução/Instagram Rodrigo Faro

Rodrigo Faro, de 50 anos, se ausentará do “Hora do Faro” deste próximo domingo (13). O apresentador e ator acompanha a mulher, Vera Viel, que passará por uma cirurgia nesta sexta-feira (11), após ter descoberto um tumor “raro e maligno”.



Para suprir a ausência do titular do programa, a Record TV promoveu uma ‘dança das cadeiras’. A emissora decidiu remanejar Adriane Galisteu para comandar parte da atração. Caberá a ela, inclusive, capitanear o “A Fazenda - Última Chance”, quadro em que o eliminado da semana é entrevistado.



A apresentadora de “A Fazenda 16” revelou a novidade ao público durante o programa de quinta-feira (10). “Excepcionalmente, neste domingo, terei um encontro com vocês no Hora do Faro, para comandar o bate-papo do Última Chance”, antecipou Galisteu.



Quem é o eliminado?

Cauê foi o terceiro eliminado do reality rural da Record TV. O participante se colocou na roça ao pedir para não ser salvo no Resta Um. No entanto, recebeu a menor quantidade de votos, 6,79%, e deixou a competição.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.