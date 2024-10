Reprodução/Instagram Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro, de 50 anos, veio a público se pronunciar sobre o diagnóstico da esposa, Vera Viel, que está com um "tumor raro e maligno" na coxa esquerda. Por meio das redes sociais, na manhã desta quinta-feira (10), o apresentador da Record TV apoiou a companheira.







"Eu vou estar ao seu lado em cada segundo, segurando sua mão e cuidando da nossa família! Vamos vencer essa batalha juntos com a graça de Deus", escreveu ele em uma postagem feita no Instagram. A publicação, inclusive, contou com as mensagens positivas de outros famosos da classe artística.





Antes do diagnóstico ser revelado, na última terça-feira (8), Rodrigo já tinha publicado uma declaração para a esposa, pedindo o apoio de Deus em meio à internação dela. "Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente… Tudo o que Deus faz é bom.Tudo que Deus permite, é necessário", escreveu.





O que Vera Viel tem?

Nesta quinta-feira (10), a esposa de Rodrigo Faro usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com um "tumor raro e maligno". Além disso, Vera detalhou que, já na próxima sexta-feira (11), passará por um procedimento cirúrgico.





"Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha", explicou. "Amanhã, dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada", pontuou.

