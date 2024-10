Reprodução Record TV Cauê é o terceiro eliminado de 'A Fazenda 16'

“A Fazenda 16” cravou a eliminação de mais um participante na última quinta-feira (10). Após Vivi e Larissa Tomásia, chegou a vez de Adriane Galisteu relevar quem seria o terceiro eliminado. Dessa vez, Cauê deixou o programa exibido na Record TV.



A porcentagem de votos conquistada pelo artista foi de 6,79%. Como os votos são para permanência, ele deixou a competição por ter sido o menos votado. Ele estava na roça contra Zé Love e Sacha Bali.



Além disso, o próprio peão se colocou na berlinda. Isso porque, na dinâmica do Resta Um, ele pediu para não ser salvo e, dessa forma, ser um dos indicados. Ele, no entanto, não queria ir à roça, mas sim vencer a prova do Fazendeiro, algo que não conseguiu.



Quem é ele?

Com uma passagem curta no reality rural da Record TV, Cauê se tornou conhecido pela atuação na plataforma de vídeos Kwai. Fora o destaque profissional, ganhou os holofotes por ter namorado com Alicia X, ex-peoa de “A Fazenda 15”, edição vencida por Jaquelline Grohalski.

