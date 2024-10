Reprodução Instagram Lucas Penteado

Lucas Penteado, de 27 anos, fará sua grande estreia como lutador de boxe no próximo sábado (12). Conhecido pela trajetória como ator em filmes, séries e novela, o ex-BBB enfrentará Thomaz Costa, ex-estrela mirim, conhecido por interpretar Daniel na versão brasileira de "Carrossel", do SBT.





Em entrevista ao "Extra", Penteado explicou como tem sido a preparação, desde os treinos ao processo de ganho de peso. A luta ocorre quase um ano após ter ganhado alta de uma clínica de reabilitação na qual fez tratamento contra a dependência química.





"Eu estava com 62kg e precisava chegar pelo menos aos 68kg. Não é só enfiar a por*#da, não. Além da questão física, cuidei da parte psicológica. Tive que me disciplinar com o horário de dormir, de comer. Tudo isso foi mudando", entregou o artista.





"O esporte é o melhor remédio para a mente. Traz autoestima e faz a gente aprender sobre o nosso corpo, a olhar para dentro. Acredito que eu estou chegando bem preparado. Me sinto feliz com os resultados que vimos nos treinos", argumentou.





Como fica a carreira de ator?

O artista não pretende abandonar as artes cênicas. Penteado quer conciliar os compromissos artísticos com as rotinas de treino no boxe. Segundo ele, alguns hábitos, como a ingestão de alcóol, foram alterados desde que começou a se dedicar à prática esportiva.





"Estou realmente me sentindo na pele de um boxeador. Hoje já não faz sentido pra mim ir a uma casa noturna, por exemplo. Também não posso ingerir bebida alcoólica, pois gera resultado negativo no treino. Pretendo continuar no boxe, mas conciliando com meu ofício de ator. Se eu tomar uma por*#da, não posso gravar um filme", detalhou.





Acompanhamento profissional

O ex-BBB enfatizou que continua fazendo acompanhamento psicológico e reiterou que o boxe foi permitido pelos profissionais da saúde que o acompanham. "Eu tinha acompanhamento tanto com meu psiquiatra quanto com a psicóloga, para entender como estava minha cabeça e saber se esse era o momento de lutar. Mas a médica disse que o esporte nunca seria um problema. Pelo contrário! Quero ganhar a luta para mostrar que, quando você fica mal, é possível se levantar e reconstruir a vida. São ciclos", contou.





"Tive momentos difíceis, com lapsos e tropeços, mas o importante é não desistir. Quando saí da clínica, percebi que muita coisa eu não vou conseguir reconstruir rapidamente, como escolhas erradas que fiz, gente que magoei... Há um mês, eu não estava bem, me sentia culpado e impotente por não conseguir ajudar pessoas que mandam mensagem", argumentou.





Rivalidade

Penteado também revelou na entrevista ao "Extra" que a rivalidade com Thomaz Costa não se restringe aos ringues. "Eu esperava que ele fosse um cara humilde, mas sempre foi muito arisco e agressivo comigo. Caçoou de mim quando falei sobre essa questão da saúde psicológica que o mundo tá enfrentando, do medo da morte. Ele falou que eu estava levantando bandeira. No ringue, eu vou quebrar a cara dele para ver se ele acorda", pontuou.

