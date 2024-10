Reprodução/Instagram Naiara Azevedo

Naiara Azevedo, de 34 anos, tem vivenciado uma nova profissional. Após se separar de Rafael Alves Cabral, com quem foi casada por 10 anos, em meio a acusações de violência patrimonial e lesão corporal, ela gerencia a própria carreira como cantora e compositora sertaneja.





Em entrevista ao "Gshow", a ex-BBB contou que está vivenciando um novo romance, além de ter revelado o desejo de ser mãe e os planos para ter um bebê. "O coração vai bem, estou me relacionando com uma pessoa maravilhosa. Ele é reservado e respeito, procuro não falar muito sobre. Para os que torcem por mim, me encontro num momento em que estou muito feliz", declarou.





"Casaria com certeza, casar é bom, não nasci para ser solteira. Não sou da balada, dos bares, sou caseira, gosto da vida a dois, gosto de ter essa tranquilidade, de chegar em casa e ter alguém. É bom ter para quem voltar", acrescentou.





Nova mamãe?

Naiara Azevedo não descarta a possibilidade de experienciar a maternidade. Pelo contrário, a sertaneja tem o desejo de ser mãe. "Não tive filhos ainda, mas pretendo ter, se Deus me abençoar, quero, sim, não só um, vários. Gosto de ter irmã, então por que não ter mais de um, é bom, alegra a casa", entregou.





A ex-BBB também falou do público que conquistou após a passagem no reality global. Naiara participou da edição de 2022, que teve o ator Arthur Aguiar como campeão da temporada.





"O BBB foi um grande presente, uma experiência maravilhosa. Trouxe um público que não me conhecia, e até os que conheciam não sabiam como era na minha intimidade, no meu dia a dia. O BBB me trouxe muita verdade, um público carinhoso e fiel. Pessoas que não gostavam do sertanejo passaram a gostar de mim como pessoa ou passaram a gostar das minhas músicas. Trouxe uma proximidade maior com meu público", disse.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.