A 39ª edição do " Criança Esperança " vai ao ar na próxima quarta-feira (9) após a novela "Mania de Você" e contará com a presença de várias personalidades da mídia. Na música, Iza, Maiara e Maraísa irão abrir o evento com uma performance especial.

Sobre a sensação de estrear a atração, Maiara revelou à imprensa: “É sempre uma honra poder ajudar. [...] Crescemos vendo o ‘Criança Esperança’ e toda vez que eu assistia e via todos aqueles artistas no palco eu também tinha a esperança, como artista, de um dia poder realizar os meus sonhos”.



Além da dupla, Xuxa também se apresentará na edição do programa. Belo, Carlinhos Brown, Daniel, Elba Ramalho, Os Garotin, Lucy Alves, Péricles, João Gomes, Geraldo Azevedo, Salgadinho e Xande de Pilares também estão na lista de nomes que irá performar no evento.

Marcos Mion irá comandar o Criança Esperança 2024

O apresentador do "Caldeirão com Mion" se mostrou bastante animado em liderar a 39ª edição do programa. ''A primeira vez que apareci na Globo foi em um Criança Esperança. Tenho um carinho grande pelo especial e memórias afetivas, de quando jovem, assistia em casa com a família", disse ele emocionado.

"Eu tô feliz de estar aqui, de receber tantos nomes importantes para nossa música, cultura e história nesta festa, que eu considero a noite mais importante do ano, pois efetivamente pode mudar a vida de milhões de jovens e de crianças [..]", acrescentou Mion.

Gloria Groove como Daniel Garcia

A voz de "Vermelho" irá se apresentar desmontada. Daniel Garcia, nome do artista que da vida à Gloria Groove, cantará com a mãe, Gina Garcia. Eles irão perfomar as faixas '‘Brincar de Viver'’ e '‘Meu Anjo’'. Ao falar sobre a parceria com a mãe, o artista garantiu que será algo especial.

“A música fez a diferença de me dar um norte, e representa a minha conexão com minha mãe. É uma emoção [...] Em um ano pude atender ligação e foi lindo. E hoje, estar aqui com minha mãe é ainda mais especial”, comemorou.

O tema deste ano é " Dê esperança a uma criança " e a programação terá a participação de representantes e beneficiados das instituições apoiadas no show Criança Esperança. Fora isso, o mesão das celebridades no atendimento das doações também acontecerá.

Depois da atração, os programas "Caldeirão com Mion", "É De Casa", "Encontro com Patricia Poeta"e "Mais Você" também terão seus próprios mesões.

Futebol Solidário

Para a 39ª edição do Criança Esperança, foi criado o "Futebol da Esperança", uma aprtida com atletas e artistas em prol de incentivar o público a doar para a instituição. O jogo será transmitido pela TV Globo, no próximo domingo (13), após a primeira parte do "Domingão com Huck".

A partida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, e será narrada por Luis Roberto. Além disso, Caio Ribeiro e Paulo Nunes também irão participar da cobertura como comentaristas. Já no Sport TV, a narração ficará com Paulo Andrade e os comentários serão de Eric Faria e Grafite.

O dinheiro arrecado com a bilheteria e os patrocínios da transmissão será enviado para a conta da Unesco.

