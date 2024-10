Reprodução/Globo/Manoella Mello - 05.01.2024 Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB 24'

A Globo definiu se os camarotes estarão no Big Brother Brasil 2025 e revelou a data de estreia do reality. De acordo com o F5, a emissora contou, em um evento para investidores na última segunda (07), que a atração irá estrear no dia 13 de janeiro, uma segunda-feira .



O canal também confirmou a participação de celebridades no programa apresentado por Tadeu Schmidt . Desde 2020, os participantes são separados em duas categorias: os pipocas, que são pessoas anônimas; e os camarotes, famosos de diversas áreas.

A próxima edição do reality será a primeira sem a direção de Boninho , que terminou seu contrato com a Globo após 40 anos de parceria. Ao que tudo indica, o Big Day, anúncio dos participantes da Casa Mais Vigiada do Brasil, ocorrerá nos dias 9 ou 10 de janeiro.

Tadeu Schmidt segue no comando do programa pelo quarto ano consecutivo. Desde 2022, o apresentador assumiu o lugar de Tiago Leifert , que ficou à frente do reality por 6 anos e se despediu na temporada que coroou Juliette como campeã.

