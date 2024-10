Instagram Vinícius Souza e Anitta em foto no Instagram

O amor está no ar para Anitta e Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo . Recentemente, a voz de "Vai Malandra" postou a primeira foto ao lado do amado e deu o que falar nas redes sociais . O IG Gente preparou uma lista dos relacionamentos anteriores que a Girl From Rio já teve . Confira abaixo:

Thiago Magalhães

Foto: Reprodução Anitta e Thiago Magalhães

Em 2017, a artista se relacionou com Thiago Magalhães. Os dois chegaram a declarar união estável no final daquele ano, mas em 2018 veio a confirmação de que estariam separados depois de oficializarem a relação.

Pedro Scooby

Foto: Reprodução Anitta e Pedro Scooby

O namoro da voz de "Show das Poderosas" com o ex de Luana Piovani viralizou nas redes sociais. Anitta e Pedro Scooby ficaram juntos de junho a agosto de 2019. No entanto, o relacionamento não foi para frente.

Em entrevista ao UOL após o término com a performer, o ex-BBB assumiu: "Eu me doei muito. Eu fui muito intenso, muito verdadeiro, muito presente, muito carinhoso, muito atencioso, muito solícito".

Maluma

Foto: Reprodução Anitta e Maluma

A parceria entre Maluma e Anitta não se resume ao mundo da música. Com colaborações que marcaram a carreira dos dois, a relação entre as estrelas latinas já foi um pouco além de uma amizade.

Os artistas, que fizeram a icônica "Sim ou Não" em 2016, chegaram a ter um affair, mas a relação não foi para a frente e os dois chegaram a se afastar. Em entrevista ao Alofoke Radio Show, o colombiano explicou o motivo.

“Para mim não funciona esses relacionamentos com pessoas da indústria pelo mesmo motivo. Quando aconteceu, inclusive com Anitta. Ela estava começando a carreira [internacional]. Eu a conheci e a gente se gostava muito e tudo mais. Pensava: ‘Não posso estar com ela. porque ela faz o mesmo que eu'", revelou.

Gui Araújo

Foto: Reprodução Anitta e Gui Araújo

Anitta já se relacionou com Gui Araújo, ex-participante do "De Férias com o Ex" e de "A Fazenda 13". O breve affair do ex-casal durou 7 meses e aconteceu durante a pandemia, em 2020. Sobre o momento que viveu com a voz de "Downtown", ele avaliou: Eu namorei com a Larissa, porque eu não conhecia um lado da Anitta", iniciou.

"A gente ficou todos os meses trancado na mesma casa. Não era show e glamour, era eu e ela de pijama 24 horas por dia, mas foi sensacional", complementou o ex-peão sobre a artista pop.

Murda Beatz

Foto: Reprodução Anitta e Murda Beatz

A perfomer de "Lose Ya Breath" teve um breve namoro com Murda Beatz, produtor musica. O ex-casal ficou junto em meados de 2022, mas terminaram em setembro do mesmo ano.

Embora o término tenha ocorrido normalmente, a cantora deixou no ar uma possível desavença com o canadense: "Se sentir usada é uma bosta", soltou Anitta em uma publicação feita nas redes sociais.

Já o musicista afirmou: “Nunca esqueça do seu valor. Lembre que o amanhã sempre será melhor. Faça valer a pena”.

