Marcos Mion chora ao falar da morte de cachorra





Marcos Mion emocionou o público neste sábado (24) ao falar da morte de sua cachorra mais velha, Panqueca. Ao final do seu programa Caldeirão, da TV Globo, o apresentador tentou segurar o choro ao refletir sobre o amor genuíno dos cães.







No discurso, Mion lembrou do falecimento da cachorra e se emocionou. "Estou emocionado porque há um mês atrás a minha mais velha nos deixou."

"Não ia escrever essa mensagem agora porque sabia que não ia segurar a onda. Estou protelando todo esse tempo, mas ela merece", disse o comunicador com a voz embargada.

Me pergunto onde que o Mion deu essa virada de chave. No seu auge da Fazenda, mesmo fazendo alguns discursos loucos, ele era engraçado. Quando chegou na globo foi uma boa novidade, mas que perdeu a graça rápido. Um sábado a tarde merece mais, esse #Caldeirao já se esfriou. pic.twitter.com/i3pODQcsRO — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) August 24, 2024





Em seguida, ele declarou: "Queca, Panqueca, minha filha mais velha, que ficou com a gente por dez anos enchendo a gente de amor e sendo a melhor cachorra do mundo".

