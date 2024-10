Reprodução: Instagram Deolane Bezerra

Deolane Bezerra decidiu se pronunciar nas redes sociais na madrugada desta terça (08). A influenciadora abriu uma live no Instagram e falou sobre a espetacularização da mídia em cima da sua prisão , que ocorreu em setembro deste ano.



A advogada, então, explicou que sua irmã Daniele recomendou que ela não falasse nada que pudesse ser comprometedor "Daniele, eu não vou fazer nada que não pode. Ela está aqui no grupo da família me mandando mensagem", disse.

"Estou só de boa curtindo a vida", acrescentou a ex de MC Kevin. "Mais de 28 mil pessoas desocupadas. Eles me amam, me querem aqui. Eles querem me derrubar, mas eu sou amada", declarou Bezerra!

Ela também se classificou como alguém humilde. "Eu sou isso, sou povão! Depois de Deus, que é tudo na nossa vida, e essas mulheres, que a gente briga, se pega, mas se mexeu com uma [...] Depois delas, vocês, meus seguidores, foram f*das", finalizou.

Deolane também mandou indiretas ao longo da última segunda (07) Reprodução: Instagram Deolane também mandou indiretas ao longo da última segunda (07) Reprodução: Instagram Deolane também mandou indiretas ao longo da última segunda (07) Reprodução: Instagram

Segunda-feira foi marcada por indiretas

Além da live, a ex-peoa também postou alguns stories mais ácidos e que atacavam aqueles que a criticaram pela prisão. "'É que a Deolane, as irmãs da Deolane, os filhos, a mãe'. Solta o ódio, desgraça", gritou ela. "Não me bloqueia, não. A Deolane do velho testamento tá voltando viu [...] Cansei!", acrescentou em outro momento do dia.

Após o momento de revolta, a advogada postou uma foto de inteligência artificial que a mostrava com um fuzil, pronta para a "guerra". Mais para o fim do dia, a loira publicou um vídeo tomando álcool, cantando uma música de superação e mandando indireta.

"Não apaga a postagem, seu m*rda. Tô pronta, preparada e querendo!", disparou Bezerra.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .