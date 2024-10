Reprodução Instagram - 7.10.2024 Giovanna Ewbank posa de biquíni

Giovanna Ewbank, de 38 anos, usou as redes sociais no último domingo (6) para abrir um álbum de fotos no qual surgia de biquíni e ao lado da família. Atriz, apresentadora e influenciadora, ela ainda fez um desabafo sobre autocuidado e a importância de estar com os filhos e o marido.





"E está tudo bem! Quantas vezes você já se perdeu de você mesmo? Nos últimos meses eu tenho me resgatado o tempo todo. Tenho cuidado de mim com muita calma e muito amor. Se tem algo que gosto de fazer, é ir pro meio do mato com minha família para nos conectar, um ao outro, e eu comigo mesma", começou ela, que é casada com Bruno Gagliasso e é mãe de Titi, Bless e Zyan.





"São momentos únicos, especiais, que ficam registrados na memória e de extrema importância. Minha família é o meu bem maior, mas é preciso me perceber sozinha também. Colocar o pé na terra me conecta, a água da cachoeira me conecta, o barulho do vento nas plantas me conecta", acrescentou.

Ritmo frenético



A loira ainda comentou da correria diária e da falta de tempo para momentos simples do dia a dia, como aproveitar o sabor de um prato especial. "É preciso estar disponível e atenta para que o mundo não nos leve, leve nossa essência e deixe só o corpo. É difícil, tudo muito rápido, para ontem", reclamou.





"Quando percebemos não sabemos nem o gosto da comida que comemos, muitas vezes me deixei levar, entrei no ritmo frenético, crises de ansiedade. mas quando volto ao meu centro nada mais me desconecta! E minha família faz parte disso", argumentou.





"Todos os dias, quando acordo ou chego em casa do trabalho, eu sei o porquê estou aqui, para onde quero ir e quem sou. Calma. Respira. Agradeça. O que é de fato importante para você? Obrigada aos meus amores, minha família, meus filhos e meu marido por darem tanto sentido a minha vida! Amo vocês", finalizou.

