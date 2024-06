Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso revela que passou por episódios semelhantes a Valentina e Karol





Durante o bate-papo com Valentina Bandeira e Karol Conká no programa 'Surubaum', Bruno Gagliasso contou que teve sua primeira relação sexual com uma prostituta aos 13 anos.

Valentina relatou que ficou surpreendida ao saber de um relato sobre uma relação de um menino que estudava num colégio católico. "Um moleque ganhou de aniversário de 15 anos uma p**a. Fiquei em choque quando ouvi isso", disse.

Em seguida, Bruno, que apresenta o programa junto com a esposa Giovanna Ewbank contou que teve uma experiência parecida. "Meu presente de 13 anos de idade foi uma p**a. Minha primeira vez foi com uma garota de programa, uma prostituta, e hoje vejo que foi traumático", revelou o ator.

A ex-BBB Karol Konká surpresa com a história também disse que um ex namorado passou pela mesma situação. Ele transou a primeira vez aos 13 anos com uma moça que tinha 26 anos. Ele contou isso chorando, quando tínhamos 15 anos. Ele disse que foi horrível e que teve a ereção, porque ela soube estimular e quando estava entre os tios, teve que fingir", explicou.