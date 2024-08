Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank

A apresentadora Giovanna Ewbank aproveitou as férias e abriu o álbum de fotos em Noronha nesta sexta-feira (23) . Com um biquíni branco e preto, a musa arrancou elogios dos fãs com os cliques que postou.

"Gente foi mal… Mas é que eu estou de férias, né? Estava em Noronha e meu marido ainda adora me fotografar de biquíni… Então é o que temos! Vocês já cansaram das minhas férias/mar/ biquíni/felicidade transbordando? Posso continuar postando? Me diz", ironizou a loira.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Ewbank a elogiaram. "Suas fotos e de sua linda família e lar são sempre bem-vindo, amamos todas", defendeu uma internauta. "Não cansamos", acrescentou uma segunda.

Giovanna Ewbank Reprodução: Instagram

"Posta, posta, posta. Posta que a gente gostaaaaa, linda demais", pediu uma quarta. "Linda por dentro e por fora", enalteceu uma quinta. "Eu amei esse seu biquíni, me manda ele", brincou uma sexta.

