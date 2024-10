Reprodução: Instagram Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram a relação em setembro deste ano

Edu Guedes usou a derrota de Alexandre Correa nas eleições do último domingo (6) para mandar uma indireta para o ex de Ana Hickmann, Alexandre Corrêa. O apresentador postou um montagem com um leão e um gato sem pelos.



Na legenda da publicação, ele escreveu: "Perdeu, mané". O ex-marido da apresentadora se candidatou como vereador pelo partido Avante . No entanto, não conseguiu uma quantidade expressiva de votos e ficou de fora da política.

Indireta de Edu Guedes para Alexandre Correa

Em setembro destre ano, Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram a relação com uma festa luxuosa. Correa não gostou e opinou : "Venho aqui externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação em que me encontro. A outra parte [Ana Hickmann], com quem fui casado por 25 anos acabou de celebrar a vida no fim de semana com um grande noivado [...]"

"Vestido de R$ 30 mil, arranjo de flores de no mínimo R$ 25 mil. Ela tem muito bom gosto e sabe gastar muito bem dinheiro", disse ele em tom de deboche. O fim do relacionamento do candidato a vereador e a apresentadora acabou após Hickmann expor as agressões que sofria por parte de Correa.

