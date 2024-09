Reprodução Alexandre Correa surge revoltado após noivado luxuoso de Ana Hickmann: 'Agonizando'

O empresário Alexandre Correa surgiu revoltado nesta segunda-feira (16) ao comentar a festa de noivado da ex-mulher, Ana Hickmann, realizada no último sábado (14). A apresentadora celebrou a união com Edu Guedes em uma festa intimista no interior de São Paulo.



Alexandre Correa cobra a Justiça e pede dinheiro

Através das redes sociais, Alexandre Correa publicou um vídeo em que cobra um posicionamento da Justiça referente à partilha de bens do antigo casamento com a apresentadora da Record.

"Venho aqui externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação em que me encontro. A outra parte [Ana Hickmann], com quem fui casado por 25 anos... acabou de celebrar a vida no fim de semana com um grande noivado, vestido de R$ 30 mil, arranjo de flores de no mínimo R$ 25 mil. Ela tem muito bom gosto e sabe gastar muito bem dinheiro", ironizou.

Na sequência, o ex-marido sugeriu que Ana Hickmann estaria gastando o dinheiro que está no processo de partilha e cobrou uma posição da Justiça.

"E a parte daqui fica como? De 25 anos de trabalho? Na lata do lixo da Justiça? A Justiça não olha para o Alexandre Correa? A Justiça tem raiva de Alexandre Correa? Até quando eu vou precisar ficar aqui agonizando por dinheiro, enquanto vejo a minha sócia torrando dinheiro? Vamos lá, gente, como fica?", questionou.

