Divulgação Johnny Matos é cover e intérprete do cantor Bruno Mars

O Brasil vai receber nesta sexta-feira (4) o primeiro de 14 shows do cantor norte-americano Bruno Mars, de 38 anos. O artista se apresentará em cinco cidades brasileiras, com São Paulo sendo escolhida como o palco para abrir sua turnê pelo país.



Entretanto, em Imperatriz, no Maranhão, um jovem tem movido sua vida para conseguir interagir com o intérprete de "Talking to the mon". Johnny Matos , de 40 anos, viralizou nas redes sociais por ser o cover e intérprete de Bruno Mars no Brasil. Sua paixão e admiração é tamanha que ele investiu cerca de R$ 35 mil para tentar uma interação com o ídolo.

Mas sempre foi assim?



A história de Jhonny como fã do músico começou em 2017, durante show extra feito por Bruno Mars no estádio do Morumbis, em São Paulo. "Umas das melhores experiências da minha vida. Depois dali, comecei a pesquisar tudo sobre ele e acabei me tornando não somente fã de sua arte, mas também de sua história de vida, descobri então que além de tudo, ele é um ser humano incrível", afirma o sósia.

A partir da experiência, Jhonny afirma que um lado artístico aflorou em sua vida. Lado esse que diz que pensava já ter desaparecido. "É por isso que eu o considero o 'Herói da minha vida'. Pois hoje eu consigo ter felicidade fazendo arte e homenageando alguém que representa tanto para mim em tantos sentidos."

Em 2018, o performer fez seu primeiro show, em que dublava os hits do cantor norte-americano. Ele descreve tudo como "muito simples". Mas as coisas começaram a tomar uma proporção maior e, atualmente Jhonny possui o "maior show em homenagem ao Bruno Mars" do Brasil, que inclui música ao vivo, banda, dançarinos, efeitos especiais, figurinos semelhantes aos do norte-americano e interpretação. Com relação ao seu visual, ele se gaba: "Não posso negar que a aparência física faz lembrar bastante quando estou caracterizado".

Para ele, sua apresentação é um "gostinho do que seria o show do Bruninho para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar". Além disso, ele enxerga seu trabalho como uma maneira de emocionar as pessoas assim como ele foi tocado em 2017.

R$ 35 mil em ingressos

Mas ser um fã como Jhonny não é simples. Ele desembolsou a bagatela de R$ 35 mil neste ano para acompanhar a passagem do músico pelo Brasil. A soma inclui 14 ingressos para os shows, passagens aéreas, hospedagens, alimentação, outras taxas.



"Parcelei tudo que deu. Mal posso esperar para assistir tudo e bater palma para toda grandeza de seu espetáculo. Eu nem durmo mais."

Quando questionado se espera conseguir uma interação mais próxima com o artista, ele é categórico: "Sou um cara temente a Deus e muito pés no chão, então a minha primeira e mais importante ação, foi orar. E claro, 'Deus ajuda a quem cedo madruga'. Então, reativamos a campanha #BrunoMarsComJohnyMatos. Também estou mais ativo nas redes sociais e fiz uma carta aberta direcionada para o Bruninho, com toda minha verdade e coração, para que ele também me conheça um pouco", afirma o sósia, com esperança de uma interação.







Shows

Bruno Mars se apresenta nos seguintes dias:

4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1º de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

