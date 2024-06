Reprodução/Instagram O cantor além dos shows em São Paulo e Rio, fará outros shows beneficentes





O cantor Bruno Mars anunciou que fará show beneficente para ajudar o Rio Grande do Sul diante da catástrofe que atingiu o Estado.

A apresentação tem parceira com uma marca de cerveja e ocorrerá no dia 1º de outubro, em São Paulo. Os ingressos do show serão sorteados. Para cada doação de 50 reais, concorre-se a um ingresso que será sorteado no dia 12 de julho.

Todos as doações serão arrecadadas para ajudar as vítimas e famílias do Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre os ingressos, acesse o site oficial.

O artista fará uma turnê pelo Brasil nos meses de outubro e dezembro em diferentes estados. Confira as datas:

- 1 de outubro: São Paulo (beneficente)



-4 de outubro: São Paulo



-5 de outubro: São Paulo



-8 de outubro: São Paulo



-9 de outubro: São Paulo



-12 de outubro: São Paulo



-13 de outubro: São Paulo



-16 de outubro: Rio de Janeiro



-19 de outubro: Rio de Janeiro



-20 de outubro: Rio de Janeiro



-26 de outubro: Brasília



-27 de outubro: Brasília



-31 de outubro: Curitiba



-1º de novembro: Curitiba



-5 de novembro: Belo Horizonte