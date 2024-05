Reprodução/Instagram Bruno Mars anuncia shows no Brasil com ingressos que chegam a R$1 mil

O cantor Bruno Mars anunciou novas datas para o show que fará no Brasil nesta quarta-feira (8). Segundo a organização do evento, a alta demanda fez com que fosse negociado shows extras no Brasil. O cantor fará mais dois shows na cidade de São Paulo, uma apresentação extra em Brasília e outra no Rio de Janeiro.



Com isso, as datas para o show ficaram ada seguinte maneira:

4 de outubro - Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos);

- Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos); 5 de outubro - Show extra no Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos);

- Show extra no Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos); 8 de outubro - São Paulo (Estádio MorumBIS);

- São Paulo (Estádio MorumBIS); 9 de outubro - São Paulo (Estádio MorumBIS);

- São Paulo (Estádio MorumBIS); 12 de outubro - Show extra em São Paulo (Estádio MorumBIS);

- Show extra em São Paulo (Estádio MorumBIS); 13 de outubro - Show extra em São Paulo (Estádio MorumBIS);

Show extra em São Paulo (Estádio MorumBIS); 17 de outubro - Brasília (Arena BRB Mané Garrincha);

Brasília (Arena BRB Mané Garrincha); 18 de outubro - Brasília (Arena BRB Mané Garrincha).

As vendas para as novas datas começam na próxima quinta-feira (9), com a pré-venda para clientes do banco Santander. Para os shows em São Paulo, a venda começa a partir das 9h no site e às 11h nas bilheterias oficiais. Já para os shows no Rio de Janeiro e Brasília, a venda começa às 11h online e 13h nas bilheterias oficiais.

Para o público geral, a venda começa a partir do dia 10 de maio (sexta-feira), seguindo os mesmos canais e horários. Confira a tabela de preço.

Rio de Janeiro — Estádio Nilton Santos

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo — Estádio MorumBIS



Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília — Arena BRB Mané Garrincha



Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 395 (meia) a R$ 790 (inteira)

Arquibancada — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp