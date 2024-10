Reprodução/Divulgação Ana Paula Almeida ficou nova do então jogador aos 17 anos

A ex-Paquita Ana Paula Almeida , de 41 anos, comentou como foi o seu noivado com o ex-jogador da Seleção Brasileira Romário , de 58 anos, no início dos anos 2000. A artista tinha entre 17 e 18 anos na época, enquanto o então jogador de futebol estava na casa dos 34 anos.



Ana Paula afirma que optou por acabar com o casamento 20 dias antes da cerimônia, que estava marcada para ser realizada em Punta del Este. Segundo ela, o jogador teria dado um "perdido" antes do casamento.

A informação foi dada em uma entrevista ao podcast Selfie Service, de Lucas Selfie. A ex-assistente de palco de Xuxa afirma: "ntre namoro e noivado, a gente ficou um ano e meio. Faltando 20 dias para o casamento, eu acabei o noivado por uma besteira [que ele fez]. Ele mentiu, foi para uma boate, brincar o Carnaval com os amigos, e ele desligou o telefone. Na minha cabeça, ele ia fazer isso comigo depois que casasse: ia sumir, me dar perdido. E eu não quis mais casar, porque eu achava que ele ia me trair".

Conhecida como P ituxa , ela relembra como conheceu o jogador, que era amigo do seu cunhado na época. Ana Paula tinha 7 anos quando o conheceu. Dez anos depois, ela começou a namorar o atleta e afirma que teve um relacionamento sem sexo.

"Quando ele se separou, na época da Copa [de 94], ele ligou para falar com o Pedrinho [o cunhado], eu comecei a brigar com ele, dando uns toques. Ele foi lá em casa, e eu já era uma mulher, quando ele me viu, aí pronto. Ele ficou dois anos para me conquistar. Ele voltou para Barcelona e a gente se falava todos os dias por telefone. Ficamos dois anos nos falando por telefone".

A artista afirma que depois de dois anos conversando à distância, o jogador veio ao Brasil para vê-la: " Eu queria casar virgem e escolher muito a pessoa que seria a pessoa da minha vida. E, para mim, ele não era, naquela época, perfil para mim. E ele começou: 'eu quero mudar'. E um dia, a gente começou a me namorar, e ele me respeitou, sabendo que eu queria casar virgem".

Mesmo após o casamento não indo para frente, Ana Paula garante que possui uma boa relação com Romário: "Tenho o maior respeito por ele, o admiro como pessoa. A gente se fala, ele quis ajudar meu filho no Américo, o Davi fez teste lá. Só que naquele momento, eu era muito jovem, muito inocente, tinha 18 anos, meu primeiro namorado, e não tinha maturidade de separar as coisas e de querer encarar um casamento com uma pessoa tão exposta, pública, e que não dava segurança naquele momento".

