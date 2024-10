Reprodução/Instagram Cid Moreira mostra carteira de identidade

























Após ser questionando pelos quase 1,5 milhão de seguidores, Cid Moreira se rendeu aos pedidos e gravou um vídeo revelando sua verdadeira identidade. EM um vídeo compartilhado no Instagram, ele aparece segurando o documento para esclarecer a dúvida dos fãs. Afinal, seu nome era Alcides ou Cid?

“Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para informar a vocês, de uma maneira definitiva, que meu nome oficial é Cid Moreira. Eu não tenho nada contra os Alcides da vida… Mas o meu nome é Cid Moreira. Se quiserem, podem me chamar de Cidão”, brincou o comunicador, que na ocasião estava com 93 anos.







Cid Moreira, de 97 anos, morreu nesta quinta-feira (3). A informação foi confirmada pela viúva, Fátima Sampaio, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da Rede Globo. O jornalista, locutor e apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e lutava contra uma pneumonia.

O primeiro apresentador do Jornal Nacional nasceu em Taubaté, em São Paulo, em 27 de setembro de 1927.



Confira no vídeo abaixo:





































































