Reprodução: Instagram Cid Moreira faleceu, nesta quinta (3), aos 97 anos

Cid Moreira, icônico apresentador brasileiro, morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos . A notícia foi confirmada por Fátima Sampaio, esposa do comunicador, durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta".

Segundo a viúva, nos últimos dias em que esteve internado, ele estava lúcido e conversando com ela. Em sua última públicação nas redes sociais, Cid publicou uma homenagem ao humorista e amigo Tom Cavalcante, na última quarta-feira.

"Abraço, querido Tom! Gravo a abertura do seu show quando você quiser! Uma honra!", escreveu ele na legenda do vídeo em que o comediante aparece exaltando a carreira e a voz de Cid Moreira. "Uma hora dessas vou querer que você faça a abertura do meu show", pediu Cavalcante.

Nos comentários, o ator elogiou o comunicador: "Cidão Brilhante! Extraordinário! Ser humano do Bem! Meu Deus, será maravilhoso ter sua voz brilhante me anunciando nos teatros do Brasil e do Mundo", respondeu ele na última quarta (2).

Assista:





















Após o anúncio da morte de Cid Moreira, diversas celebridades lamentaram e prestaram homenagem ao locutor . Entre eles, William Bonner participou do "Encontro com Patrícia Poeta" e falou sobre o amigo de longa data. Além disso, Ana Maria Braga e Celso Portiolli também lastimaram a perda do icônico comunicador.

