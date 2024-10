Reprodução: TV Globo Ana Maria Braga na edição desta quinta (3) no "Mais Você"

Ana Maria Braga iniciou o " Mais Você " desta manhã com uma homenagem a Cid Moreira. O jornalista morreu, na manhã desta quinta (3), aos 97 anos . A apresentadora, então, reconheceu a importância do locutor à televisão brasileira.



"Nosso Cid Moreira. Digo nosso, porque nos acostumamos", iniciou ela. "Desde que eu me lembro de assistir ao jornalismo na televisão, eu tinha o Cid Moreira de companhia dizendo: 'Boa noite'", acrescentou.

"Acostumamos com o Jornal Nacional e com esse inesquecível 'boa noite'. A gente, a maioria do pessoal, do interior pelo menos. Nós respondíamos: 'Boa noite'", se emocionou.

"Vemos ali um Cid bem abatido", disse a veterana ao mostrar o vídeo em que o locutor gravou em homenagem à morte de Silvio Santos, que faleceu no dia 17 de agosto.

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e lutava contra uma pneumonia . O apresentador ficou à frente da bancada do Jornal Nacional por 26 anos.

