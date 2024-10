Reprodução/Instagram Cid Moreira e Fátima Sampaio





Cid Moreira morreu aos 97 anos nesta quinta-feira (3) . Fátima Sampaio, viúva do primeiro apresentador do Jornal Nacional, contou durante sua participação no programa Encontro que o marido tratava um problema renal crônico e estava internado em um hospital em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia. Ela explicou que decidiu manter a internação em segredo.

" Não contei para ninguém para manter a privacidade dele , esperando que ele fosse voltar para casa. Fiz meu melhor como ser humano. Temos quase 25 anos juntos, não é brincadeira, é uma história e tanto. Sei da idade dele, mas sempre falava que queria mais um pouquinho. Ele sempre falava que estava cansado, que os últimos anos tinham sido difíceis. O Rim, o problema crônico, que cansa a pessoa, a máquina faz um trabalho maravilhoso, mas não é o seu órgão. Ele estava lúcido até o fim", contou.





Ela segue dizendo: "Passei um mês acampada aqui, não tinha outro lugar para estar. A gente vinha lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo".

Fátima ainda revelou que durante sua internação, interagiu e conversou com Cid e apenas na noite da última quarta-feira (2) que ele não a reconheceu. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi. Já conversei com os parentes dele. Pensei em fazer uma despedida aqui em Petrópolis ou no Rio, e depois ir para a terra natal dele".

A viúva ainda contou que viviam próximo ao hospital, pois Cid Moreira fazia hemodiálise em casa, mas precisava estar próximo da unidade em caso de alguma emergência. "A gente mudou aqui para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise, ele fazia em casa, estava muito confortável, mas mudamos para perto se acontecesse uma emergência", concluiu.



Reprodução: Instagram Cid Moreira faleceu, nesta quinta (3), aos 97 anos